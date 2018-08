Probabili formazioni Sassuolo-Inter: Lautaro titolare con Politano

Probabili formazioni Sassuolo-Inter, 1ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida del Mapei Stadium

L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve ha oscurato, in qualche modo, l’ottimo mercato fatto dall’Inter. Ausilio e Gardini sono riusciti a portare alla corte di Spalletti giocatori del calibro di: De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Keita, Vrsaljko più le scommesse Politano e Lautaro Martinez. Proprio l’argentino si è messo in mostra nelle amichevoli estive con ben 4 reti. L’Inter, quindi, si presenta al via come principale antagonista della Juve e dovrà dimostrare di essere all’altezza del ruolo già domenica sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo, formazione contro la quale l’anno scorso i nerazzurri persero sia all’andata che al ritorno. Anche i neroverdi sono stati protagonisti del mercato estivo: via Acerbi dentro Ferrari, più la gemma Marlon direttamente dal Barcellona. L’esplosività di Di Francesco unita all’esperienza di Boateng potranno avere un ruolo decisivo nella salvezza degli emiliani che vogliono vivere una stagione da protagonisti.

QUI SASSUOLO – Non ci dovrebbe essere nessun cambio nella squadra di De Zerbi rispetto all’undici che ha schiantato la Ternana in Coppa Italia. In porta ovviamente Consigli, davanti a lui il quartetto composto da Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio. A centrocampo spazio a Sensi, Manganelli e Duncan a coprire l’attacco muscoloso ed esplosivo di De Zerbi. Boateng (possibile impiego da falso nueve per l’ex Milan) e Berardi affiancheranno Babacar.

QUI INTER – Per l’esordio in campionato contro il Sassuolo, Luciano Spalletti dovrà sicuramente fare a meno di Nainggolan ancora out dopo l’infortunio accusato il 25 luglio nell’amichevole contro il Sion. A Spalletti non mancheranno comunque le soluzioni offensive. Per la prima in campionato il tecnico di Certaldo dovrebbe ripartire da Handanovic tra i pali, difesa a quattro con Vrsaljko, Skriniar (da valutare per un risentimento subito in allenamento, ma lo slovacco non preoccupa), De Vrij (in vantaggio su Miranda) e Asamoah. Vecino e Brozovic formeranno la diga davanti alla difesa con Lautaro Martinez nel ruolo di trequartista. Alle spalle di Icardi insieme al Toro ci saranno a destra Politano (difficile pensare un impiego dal 1′ per Keita) e a sinistra Perisic.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter (Domenica 19 agosto ore 20.30)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G.Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco

SQUALIFICATI: nessuno. INDISPONIBILI: Lemos, Peludo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

SQUALIFICATI: nessuno. INDISPONIBILI: Nainggolan.