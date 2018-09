Probabili formazioni Stella Rossa-Napoli: Ancelotti rimette Milik al centro dell’attacco, Milojevic si affida a due vecchie conoscenze italiane come Marin e Boakye

Dopo la ripresa dei vari campionati, succesiva alla sosta per le Nazionali, ritorna la Champions League, la massima competizione europea per club. Il Napoli, alla terza partecipazione consecutiva, si appresta, nella prima giornata, a sfidare i serbi della Stella Rossa. Gli azzurri affronteranno successivamente nel girone anche Liverpool e Psg: le probabilità di passaggio del turno sono in qualche modo legate alla figura del nuovo tecnico, Carlo Ancelotti, che di Champions ne ha vinte ben 3. Nell’ultima edizione il Napoli, infatti, non è riuscito a raggiungere gli ottavi, a causa di sole due vittorie nel girone con Manchester City, Feyenoord e Shakhtar. Il Napoli si avvicinerà alla sfida nei migliore dei modi, grazie alla vittoria in casa, contro la Fiorentina. La Stella Rossa, invece, vincitrice della Coppa dei Campioni nella stagione 1990/1991, lo scorso anno ha giocato in Europa League, superando i gironi e venendo eliminata negli scontri diretti dal Cska Mosca. I serbi, forti della vittoria in campionato per 6-0 contro il Radnick, ospiteranno tra le propria mura gli uomini di Ancelotti.

QUI STELLA ROSSA – Milojevic sta fin qui portando avanti un’ottima stagione: in campionato è primo, grazie a 7 vittorie consecutive. La Stella Rossa si affaccia alla prima di Champions dopo aver superato ben 4 turni eliminatori per qualificarsi tra le migliori 32. Milojevic confermerà il 4-2-3-1. Come esterno sinistro ci sarà Marin, ex giocatore del Chelsea, con un passato in Italia con la maglia della Fiorentina. In attacco, invece, spazio a un’altra conoscenza del calcio italiano: Boakye, ex di Genoa e Sassuolo, che ha già avvisato gli azzurri della bolgia che troveranno al Marakana di Belgrado.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe riproporre il 4-3-3 utilizzato nella vittoria contro la Fiorentina. In attacco Insigne e Callejon affiancheranno Milik che ha riposato nell’ultima di campionato. A centrocampo ci saranno Zielinski, Hamsik e Allan. Anche in difesa sarà confermata la retroguardia che, nell’ultimo match di Serie A, ha stoppato Simeone e Chiesa.

Probabili formazioni Stella Rossa-Napoli (Martedì ore 21:00)

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krsticic, Causic; Jonathan, Ebecillo, Marin; Boakye. All. Milojevic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.