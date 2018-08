Probabili formazioni Toro-Roma: Pastore e Cristante dal primo minuto

Probabili formazioni Toro-Roma, 1ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida dell’Olimpico

Torna la Serie A e per il Toro inizia con il botto. Domenica 19 agosto alle ore 18, infatti, allo stadio Olimpico di Torino arriverà la Roma di Di Francesco. Il che costringerà a più di una riflessione per la scelta degli uomini giusti da schierare per la prima giornata. I granata arrivano da un buon precampionato, terminato con l’onorevole sconfitta di Liverpool (3-1 per i Reds) e il positivo esordio in Coppa Italia contro il Cosenza. Unica pecca dell’estate granata è il mercato che ha portato in dote Izzo, Meitè, Bremer e Aina. Manca un vero colpo a centrocampo, reparto carente per il Toro. I giallorossi, dal canto loro, arriveranno forti di un mercato importante che ha visto arrivare nella Capitale giovani di belle speranze come Kluivert, Coric e Cristante e profili già affermati come Pastore e N’Zonzi. Dovrà essere bravo Di Francesco a trovare l’amalgama giusta per una squadra che negli effettivi è ricca di qualità e potenziale.

QUI TORO – Mazzarri è indirizzato a riproporre la formazione che ha battuto il Cosenza in Coppa Italia. Non ci sarà, Cristian Ansaldi. Il terzino argentino è stato squalificato dopo la sfida contro il Genoa del maggio scorso e non farà parte dell’undici titolare del Torino. Mazzarri, per sostituirlo, è pronto a lanciare Berenguer. Lo spagnolo, però, non ha per nulla impressionato nelle prime uscite della stagione, mostrando diversi limiti nel ruolo di quinto a sinistra. Davanti a Sirigu quindi ci saranno Izzo, N’Kolou e Moretti, centrocampo a cinque con De Silvestri e Berenguer sulle fasce, in mezzo Rincon e Meitè a fare legna e Baselli a inventare per Iago Falque e la punta Belotti chiamato al riscatto dopo una stagione deludente.

QUI ROMA – Non ci dovrebbero essere dubbi di formazione per Di Francesco. Il tecnico romano ripartirà dal nuovo portiere svedese Olsen, in difesa Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo c’è il ballottaggio Pastore/Strootman ma l’argentino è favorito e dovrebbe esordire con la Roma nella sua prima gara ufficiale. Insieme al Flaco pronti De Rossi e Cristante. In attacco c’è abbondanza: Dzeko è l’unico con la maglia da titolare assicurata mentre sulle fasce c’è bagarre: El Shaarawy, Perotti, Kluivert jr, Under, Schick. Tutti possibili titolari, noi ci sentiamo di consigliare l’usato sicuro: dentro El Shaarawy e Perotti.

Probabili formazioni Toro-Roma (Domenica 19 agosto ore 18.00)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

SQUALIFICATI: Ansaldi. INDISPONIBILI: Bonifazi, Lyanco

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SQUALIFICATI: nessuno. INDISPONIBILI: nessuno.