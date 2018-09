Probabili formazioni Valencia-Juventus: tornano in campo Pjanic e Chiellini

Probabili formazioni Valencia-Juventus: Allegri rimanda in campo Pjanic e Chiellini, Marcelino si affida al duo Gameiro-Rodrigo anche se Guedes è recuperato

Dopo la ripresa dei vari campionati, successiva alla sosta per le Nazionali, ritorna la Champions League, la massima competizione europea per club. La Juventus, mercoledì 19 alle 21, sarà ospite al Mestalla e affronterà il Valencia. Dopo le finali del 2015 e del 2017, perse rispettivamente contro Barcellona e Real Madrid, i bianconeri cercheranno nuovamente di riportare a casa quella coppa che manca, ormai, dal lontano 1996. Gli uomini di Allegri, quest’anno, potranno contare su un vero specialista di questa competizione come Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, ne ha vinte 5 di cui 3 consecutive con il Real Madrid, squadra con cui, in Champions, è andato in doppia cifra nelle ultime 7 edizioni, toccando il massimo con 17 reti nella stagione 2013/2014. Dall’altra parte ci sarà il Valencia, che torna a disputare la massima competizione europea dopo 3 anni di assenza, infatti negli ultimi 6 anni questa è solamente la loro seconda partecipazione e non raggiungono gli ottavi dal 2012/2013. Gli spagnoli, inoltre, sono stati finalisti nel 1999/2000 e 2000/2001.

QUI VALENCIA – Marcelino, per la prima di Champions, si affiderà al 4-4-2: il duo in attacco sarà Rodrigo-Gameiro, che tuttavia è rimasto a secco nell’ultima di campionato, finita 0-0 contro il Betis Siviglia, ma non è escluso l’impiego di Guedes, recuperato. In porta dovrebbe rivedersi Neto, dopo la staffetta con Domenech nel match di Liga. L’ex Inter, Kondogbia, invece, potrebbe non far parte del match a causa di un infortunio occorso contro il Betis. In difesa, dove manca Garay, agiranno sulle fasce Gayà e l’italiano Piccini.

QUI JUVENTUS – Allegri, forte del primato in classifica in Serie A, si tuffa in Champions con l’intenzione di mettere nuovamente Cristiano Ronaldo nelle migliori condizioni per portare la propria squadra alla vittoria, così come successo contro il Sassuolo. Probabilmente il modulo sarà sempre 4-3-3, ma rispetto alla gara di campionato in regia tornerà Pjanic con Matuidi e Khedira ad affiancarlo. Rientrerà, inoltre, al centro della difesa capitan Chiellini. In avanti gli intoccabili sono sempre Mandzukic e Ronaldo, quindi per il ruolo di ala destra si contendono una maglia Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa.

Probabili formazioni Valencia-Juventus (Mercoledì ore 21:00)

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Torres, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Gameiro, Rodrigo. All. Marcelino.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.