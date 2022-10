Raphael Varane si ferma durante la sfida del Manchester United contro il Chelsea per un problema al ginocchio: mondiale a rischio

Raphael Varane ha dovuto lasciare il campo in Chelsea-Manchester United. Il Francese ha accusato un dolore al ginocchio destro.

Adesso il problema è per la nazionale francese, che rischia di non avere il difensore a disposizione in vista dell’imminente mondiale.