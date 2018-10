Wanda Nara assolta: non ha diffuso i dati sensibili di Maxi Lopez

Wanda Nara assolta dall’accusa di aver diffuso tramite i social dati personali dell’ex marito Maxi Lopez: per la moglie di Icardi erano stati chiesti 4 mesi di reclusione

Wanda Nara è innocente fino a prova contraria. La showgirl argentina, moglie di Mauro Icardi, è stata assolta dalla seconda sezione penale del Tribunale di Milano per non aver commesso il fatto relativamente ai fatti per cui risultava imputata. In particolar modo, la compagna del capitano dell’Inter, era accusata di aver diffuso dati sensibili dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez, tramite i social: per questo il pubblico ministero per lei aveva chiesto quattro mesi di reclusione.

Invece, secondo i giudici, la Nara in verità non avrebbe commesso il fatto (la formula è quella che ricalca la vecchia insufficienza di prove, poiché i fatti in realtà non sono stati dimostrati). Qualche anno fa, nell’ambito della turbolenta separazione da Maxi Lopez, la Nara avrebbe, almeno secondo le accuse, pubblicato su Twitter e Facebook, alcuni dati dell’ex marito, come il suo numero di cellulare. Nulla però di dismostrabile a quanto pare.