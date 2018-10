Wanda Nara dopo il rischio carcere arriva anche il Tapiro d’Oro – FOTO

Questa sera Wanda Nara riceverà il Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia a seguito delle accuse di Maxi Lopez

Come appurato nella giornata di ieri, Wanda Nara rischia il carcere. La moglie e manager del capitano dell’Inter Mauro Icardi è stata accusata dal pm di aver condiviso su Facebook e Twitter alcuni dati personali (come il numero di cellulare e l’e-mail) dell’ex marito Maxi Lopez. Per questo rischia ora quattro mesi di carcere.

Secondo il calciatore, l’ex moglie, con il post del 22 giugno 2015, gli avrebbe causato un danno durante le operazioni di calciomercato di quell’estate. La showgirl era attesa in aula per riferire la sua versione dei fatti davanti ai giudici della seconda sezione penale. Ma ha preferito non presentarsi. Per questo motivo la troupe di Striscia la Notizia ha deciso di consegnarle un Tapiro d’Oro ma, intercettata a Milano da Valerio Staffelli, Wanda Nara nega di aver diffuso il numero di telefono di Lopez e afferma: «Vince sempre la verità». Però, dopo un lungo inseguimento per la città, Staffelli (incaricato di consegnarle il riconoscimento) si è accorto che l’argentina ha abbandonato il Tapiro.