Proteste tifosi Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Lecce arriva la contestazione furiosa dei sostenitori viola al Franchi!

Proteste tifosi Fiorentina, la rabbia dei sostenitori viola: cori contro Pioli e tensione fuori dallo stadio dopo il ko contro il Lecce

Continua il momento drammatico della Fiorentina, che non riesce a uscire dal tunnel della crisi. La squadra di Stefano Pioli è stata sconfitta per 0-1 dal Lecce nella gara valida per la decima giornata di Serie A, e resta penultima in solitaria in classifica. In caso di vittoria del Genoa nel posticipo contro il Sassuolo, i viola rischiano di chiudere la giornata ultimi da soli, un dato che fotografa perfettamente la gravità del momento.

Il match del Franchi, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta, si è trasformato invece in un nuovo passo falso, aggravando una situazione ormai diventata allarmante. A decidere l’incontro è stata la rete di un Lecce cinico e compatto, capace di gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Esplode la contestazione dei tifosi

Subito dopo la fine della partita, è scoppiata la contestazione. Già durante il finale di gara la Curva Fiesole aveva intonato cori di protesta, prendendo di mira in particolare l’allenatore Pioli, accusato di non riuscire più a dare identità e risultati alla squadra.

Nei minuti successivi, centinaia di tifosi si sono radunati davanti all’ingresso della tribuna, scandendo cori minacciosi e chiedendo un confronto con la dirigenza e i giocatori. L’atmosfera è diventata tesa, con il clima già esasperato da settimane di risultati negativi e prestazioni deludenti.

Tensione anche al Viola Park

Il timore, ora, è che la protesta possa spostarsi al Viola Park, il centro sportivo situato a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. Secondo quanto trapela, l’area è stata presidiata dalle forze dell’ordine, con pattuglie e un cellulare della polizia a controllare l’ingresso principale.

Una parte della squadra si trova ancora all’interno del Franchi, in attesa di decisioni da parte della società. Non è esclusa la possibilità che venga deciso un ritiro punitivo, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

La Fiorentina vive una delle sue fasi più difficili degli ultimi anni, con una tifoseria sempre più esasperata e una classifica che inizia a far paura.