Psg, Al Khelaifi: «Ora siamo visti come una potenza internazionale»

Il presidente del Psg ha parlato del risultato ottenuto quest’anno in Champions League

Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg, ha parlato al magazine ufficiale del club dei risultati ottenuti quest’anno con la finale di Champions League raggiunta.

«Ci sarà un prima e un dopo: dal 23 agosto 2020 è cambiato il modo in cui le persone guardano al nostro club. Ora siamo definitivamente visti come una potenza del calcio internazionale. Abbiamo onorato la maglia, in linea con la grande storia e lo spirito combattivo del Psg. Il nostro cammino in Champions sarà ricordato per la nostra incredibile capacità di resilienza. Diverse volte negli ultimi anni siamo caduti. Ogni volta ci siamo rialzati e, alla ricerca di quello che ancora ci mancava per crescere, abbiamo finito per trovare la nostra strada. Adesso siamo arrivati su nuovi livelli».