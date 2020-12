Psg-Basaksehir sospesa, la UEFA annuncia: «Sarà avviata un’indagine approfondita»

La UEFA ha preso posizione dopo l’increscioso episodio di razzismo in PSG-Istanbul Basaksehir. Il comunicato.

«La UEFA è a conoscenza dell’episodio accaduto durante la partita di Champions League di questa sera tra Paris Saint-German e Istanbul Basaksehir e condurrà un’indagine approfondita. Il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme non trovano posto nel calcio».

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020