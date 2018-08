Dopo aver giocato insieme al Parma e alla Juventus con Thuram senior, Gigi ieri ha sfidato il figlio Marcus, centravanti del Guingamp

Il mondo è proprio piccolo. Questo avrà sicuramente pensato Gianluigi Buffon dopo essersi trovato di fronte un ragazzino di nome Marcus Thuram, figlio di un certo Lilian, colonna della difesa della nazionale francese per anni e anni nonché suo compagno di squadra durante le esperienze italiane al Parma e alla Juventus. Il bello che Marcus è nato 19 anni or sono quando il padre giocava con Gigi in Emilia. A fine partita, si è verificato un simpatico siparietto tra i due, tra sorrisi dopo essersi scambiati la maglia da gioco.

Dopo quasi 20 anni, Buffon continua a giocare inesorabilmente nonostante l’età matura. Mentre Thuram jr avrà tutta la carriera per dimostrare il proprio valore è scollarsi l’etichetta di “figlio di papà”. Trovarsi a 19 anni titolare in un club di Ligue1, organizzato come il Guingamp non é da tutti. Vedremo se riuscirà a non tradire le attese.