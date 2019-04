Psg, festa di nuovo rimandata: anche col Nantes arriva un ko

Festa scudetto rimandata nuovamente per il Psg che rimedia la seconda sconfitta consecutiva e non sfrutta il terzo match point per il campionato

Tre partite: un pareggio e due sconfitte, questo il bottino del Psg nelle ultime tre di campionato. Terzo match point scudetto sprecato per Buffon e compagni che prima pareggiano con lo Strasburgo e poi perdono con Lille e Nantes. Non è bastato il gol di Dani Alves, che aveva aperto la sfida con i gialloverdi, la squadra di Tuchel decimata ne prende 3 e rimanda ancora una volta la festa scudetto. Non manca molto però, già domenica, nel giorno di Pasqua, i parigini potranno festeggiare contro il Monaco e togliere qualsiasi altro dubbio rimasto.