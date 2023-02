PSG, furia Galtier: lite e insulti contro i tifosi del Marsiglia – VIDEO

L’allenatore del PSG, Christophe Galtier, si è reso protagonista di un gesto contro i tifosi del Marsiglia

Al termine di Marsiglia-PSG, Christophe Galtier ha risposto ad alcuni tifosi della squadra di casa dopo lo 0-3 subito.

Mdr, Galtier était clairement la pour en découdre à tous les niveaux ce soir #OMPSG pic.twitter.com/dgx8HcukK7 — Manu. (@theLyvr_) February 26, 2023

L’allenatore, visibilmente nervoso, si gira verso alcuni tifosi dietro la sua panchina iniziando ad inveire. Questi non accettano con uno di loro che vorrebbe anche scavalcare per entrare in campo. Solo l’intervento di alcuni componenti della panchina ha evitato che la situazione degenerasse con Galtier condotto a fatica verso gli spogliatoi.