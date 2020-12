PSG-Istanbul Basaksehir, il retroscena: ecco perchè non è ripresa

Verrà recuperata oggi alle 18:55 PSG-Istanbul Basaksehir, sfida di Champions League sospesa ieri sera per un termine razzista rivolto dal quarto uomo

Verrà recuperata oggi alle 18:55 PSG-Istanbul Basaksehir, sfida di Champions League sospesa ieri sera per un termine razzista rivolto dal quarto uomo ad uno dei componenti della panchina della squadra turca.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, la sfida non è ripresa in quanto il presidente turco Recep Erdoğan ha ordinato ai giocatori di non rientrare in campo.