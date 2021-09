PSG, Kehrer: «I miei compagni hanno le guardie del corpo...»

Thilo Kehrer, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato del club francese nel corso di un’intervista a Kicker

Thilo Kehrer, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato del club francese nel corso di un’intervista a Kicker. Le sue dichiarazioni.

«Sono stato meglio negli ultimi mesi della scorsa stagione e ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare l’Europeo. D’altronde ora vedo che la pausa estiva, dopo due anni difficili durante i quali ho giocato spesso con dolore, mi sento davvero meglio. Ora mi sento benissimo e in forma come non lo sono stato per molto tempo. Le tante stelle del PSG? Maggiori sono il successo e la popolarità, più le cose sono difficili. A volte piccole ma importanti. Ho compagni di squadra al PSG che hanno uno status incredibilmente alto che sono accompagnati da guardie del corpo quando escono. So che la popolarità è anche riconoscimento, ma a volte ciò non facilita la libertà di movimento».