Psg, Leonardo smentisce le voci sul contratto di Messi: «Nessuna verità»

Leonardo ha smentito seccamente le voci circolate sul contratto di Lionel Messi con il Psg: ecco le sue parole

Ai microfoni de L’Equipe, Leonardo ha smentito seccamente le voci che volevano Lionel Messi arrivare a guadagnare 110 milioni di euro in caso di permanenza al Psg fino al 2024:

«E’ una mancanza di rispetto e non ci piace. Una notizia molto lontana dalla verità, sia per la durata del contratto che per i numeri forniti. Ci sono clausole di riservatezza, ma posso dire che il contratto è di due anni».