PSG, Leonardo su Icardi: «Non è in forma, ma sarà importante»

Leonardo, direttore sportivo del PSG, in una intervista ai canali ufficiali del club ha parlato anche del momento che sta vivendo Mauro Icardi con la maglia dei parigini.

«Perché spendere 50 milioni per un giocatore che non rientra nei piani di Tuchel? Non credo sia andata così. C’è stata la possibilità di prenderlo in prestito, poi tutti erano d’accordo per acquistarlo e siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora non è in forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. E credo che lo sia già stato nella scorsa stagione».