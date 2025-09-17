PSG, Luis Enrique lo ha rifatto! Ha osservato il primo tempo dalla tribuna: è successo nella sfida contro l’Atalanta. Tutti i dettagli

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain e già commissario tecnico della Spagna campione d’Europa 2012 da giocatore e semifinalista a Euro 2020 da allenatore, continua a sorprendere con le sue scelte tattiche e metodologiche. In occasione della sfida di Champions League contro l’Atalanta di Juric, il tecnico asturiano ha deciso di adottare nuovamente una strategia già sperimentata in Ligue 1: seguire il primo tempo della partita dalla tribuna, anziché dalla panchina.

Una scelta studiata nei dettagli

L’obiettivo di questa decisione è ottenere una visione più ampia e analitica del gioco dall’alto, per individuare con maggiore precisione movimenti, spazi e dinamiche tattiche. Dalla tribuna, Luis Enrique può osservare l’assetto della squadra in maniera globale, senza le limitazioni visive che si hanno a bordo campo. Questa prospettiva gli consente di raccogliere informazioni preziose da condividere con i giocatori durante l’intervallo negli spogliatoi.

Precedenti e risultati

Non è la prima volta che l’ex allenatore di Roma e Barcellona adotta questa modalità di lavoro. Già in campionato, in alcune gare di Ligue 1, aveva scelto di iniziare la partita lontano dalla panchina, per poi scendere a bordo campo nella ripresa. Una strategia che, secondo lo staff tecnico parigino, permette di correggere in modo più mirato eventuali errori e di sfruttare al meglio le potenzialità della rosa.

Impatto sulla squadra

Il PSG, ricco di stelle Ousmane Dembélé, ala veloce e tecnica ex Barcellona, beneficia di un approccio che punta a massimizzare la qualità individuale all’interno di un sistema di gioco ben organizzato. Contro l’Atalanta, squadra nota per l’intensità e la pressione alta, la visione dall’alto può rivelarsi un vantaggio strategico per individuare spazi da sfruttare e punti deboli da colpire.

Una filosofia di lavoro innovativa

Luis Enrique ha sempre dimostrato di essere un allenatore innovativo, attento ai dettagli e disposto a sperimentare soluzioni non convenzionali per migliorare le prestazioni della squadra. La scelta di osservare il primo tempo dalla tribuna rientra in una filosofia che privilegia l’analisi approfondita e l’adattamento rapido, elementi fondamentali nel calcio moderno.