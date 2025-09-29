PSG in emergenza offensiva: Luis Enrique punta sul recupero di Kvaratskhelia, i dettagli

Il tecnico del PSG ritrova un centrocampo quasi al completo, ma resta l’incognita sull’esterno georgiano in vista della sfida di Champions

Il Paris Saint-Germain si prepara a una delle partite più attese della stagione: mercoledì sera i parigini affronteranno il Barcellona allo stadio Montjuïc, nel big match della seconda giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida che mette di fronte due delle principali candidate al titolo europeo, ma che il PSG dovrà affrontare con una rosa ridotta a causa delle numerose assenze.

Le assenze pesanti del PSG

Il tecnico Luis Enrique, ex allenatore del Barcellona, dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave. Ousmane Dembélé, attaccante francese e vincitore del Pallone d’Oro 2025, non sarà della partita: l’ex blaugrana è ancora alle prese con un infortunio alla coscia sinistra e continuerà la riabilitazione in Qatar.

Fuori anche Marquinhos, capitano e leader difensivo del PSG, fermato da un problema al quadricipite sinistro. Il brasiliano resterà al Campus di Poissy per proseguire le cure. A queste defezioni si aggiunge Désiré Doué, giovane centrocampista francese esploso nella scorsa finale di Champions vinta 5-0 contro l’Inter, che non ha ancora recuperato da un infortunio al polpaccio.

Le buone notizie a centrocampo

Nonostante le assenze, il reparto di mezzo sorride a Luis Enrique. Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo ex Napoli, e Joao Neves, talento portoghese classe 2004, sono tornati a disposizione dopo aver saltato la sfida di Ligue 1 contro l’Auxerre. Anche Vitinha, mezzala portoghese sostituita per precauzione nell’ultima gara di campionato, sarà regolarmente convocato.

Resta in dubbio invece Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano e stella ex Napoli: uscito a metà gara contro l’Auxerre, non si è allenato con il gruppo ma potrebbe comunque essere incluso nella lista dei convocati.

Il Barcellona di Lamine Yamal

Dall’altra parte, il Barcellona arriva con entusiasmo dopo la vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad, trascinato dal talento di Lamine Yamal, attaccante spagnolo classe 2007 considerato uno dei gioielli più luminosi del calcio europeo.

Una sfida che promette spettacolo

Il PSG si presenta dunque con una rosa ridotta ma con un centrocampo quasi al completo, pronto a sfidare il Barça in una partita che promette intensità, qualità e spettacolo. Una vittoria al Montjuïc potrebbe indirizzare in modo decisivo il cammino europeo di entrambe le squadre.