Psg, Pochettino: «Messi un’opzione, ma pensiamo al campo»

Mauricio Pochettino, in conferenza stampa, ha parlato anche del possibile clamoroso approdo di Lionel Messi al Psg

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia dell’incontro di campionato con il Troyes, Mauricio Pochettino ha parlato anche del possibile trasferimento in Francia di Lionel Messi:

«Siamo concentrati solamente sull’inizio del campionato, mentre il club sta lavorando molto e con discrezione sulla finestra di mercato per migliorare la squadra in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati in queste settimane. Sappiamo cosa è successo a Messi, ma noi pensiamo in primis alla partita con il Troyes, vogliamo iniziare al meglio il campionato. Leonardo e il nostro presidente stanno lavorando per migliorare la squadra. Conta la qualità dei giocatori. Il club lavora duramente, valuta le opzioni e anche Messi è una di queste. Ma la nostra priorità è prepararci bene per scendere in campo al massimo».