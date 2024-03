Psg, Mbappé si rifiuta di autografare foglio con logo Real

Il Psg e Mbappé sono sbarcati in Spagna per affrontare la Real Sociedad e il francese si è rifiutato di firmare un autografo su un foglio con logo Real

El PSG ya está en San Sebastián y Mbappé ha sido el jugador más aclamado. 😳 El francés ve una pancarta con el escudo del Real Madrid… ¡y decide no firmarla!

Nel video si vede come l’attaccante francese sta per firmare il foglio ma poi non lo fa e prosegue con altri prima di andarsene.