PSG, Mbappé: «Ho tanta pressione addosso»

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Bayern Monaco

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni.

«È stata una partita difficile contro quella che è la miglior squadra d’Europa in questo. È stata difficile ma è soltanto la partita d’andata, dobbiamo avere fiducia ma non troppa e giocare come abbiamo fatto oggi. Ho tanta pressione addosso ma questo è il calcio, bisogna avere pressione in campo ed è quello di cui ho bisogno. Grazie ai miei compagni ho segnato due gol e voglio continuare così e mantenere questa mentalità perché penso sia importante. Abbiamo ancora una prima di pensare al Bayern, avremo una partita in casa che è la cosa più importante e l’unica a cui dobbiamo pensare ora».