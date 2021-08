PSG, a Parigi attendono solo l’arrivo di Messi: quando può sbarcare in città

PSG, a Parigi attendono solo l’arrivo di Leo Messi: quando può sbarcare in città per la presentazione ufficiale

A Parigi, e non solo, non si parla d’altro. In queste ore si sta definendo il colpo dell’estate: Leo Messi al PSG. Una città intera attende l’arrivo in città di quello che per la maggior parte dei tifosi è il calciatore più forte al mondo.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Paris Saint-Germain avrebbe già comunicato alla rosa dell’ufficialità del trasferimento, con la Pulce sarebbe attesa questo martedì a Parigi per la presentazione ufficiale.