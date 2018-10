Le parole di Carlo Ancelotti dopo PSG-Napoli, gara di Champions League terminata 2-2 con un pò di delusione per gli azzurri

Il Napoli esce dal ‘Parco dei Principi’ di Parigi con un prezioso pareggio di fronte al PSG nella terza giornata di Champions League. Un 2-2 concretizzato solo nel finale da parte dei francesi, che hanno evitato la sconfitta grazie ad una grande rete di Di Maria. In casa azzurra non si nasconde un pò di delusione per la mancata vittoria dopo un’ottima prestazione; ecco il pensiero dell’allenatore Carlo Ancelotti dopo la gara: «C’è soddisfazione per una partita quasi vinta, ma rammarico per non aver preso i tre punti. Credo di non poter aver rammarico per noi, loro hanno tanta qualità così che Di Maria ti fa un gol così e dobbiamo prenderne atto. Comunque è un buon test per la partita di ritorno, sarà decisiva e giocarla in casa è un’arma in più. Nel primo tempo Mario Rui aveva più libertà, poi anche Maksimovic ha fatto una partita di alto livello. Credo che il Psg con tre attaccanti del genere non abbia un equilibrio fantastico, è difficile pensare che uno di loro stia fuori» le parole ai microfoni di Sky Sport.

Ancelotti ha poi continuato: «Nel secondo tempo il loro sistema di gioco è cambiato e pressavano di più, ma non cambia molto, noi abbiamo avuto le contromisure e controllato. In mezzo al campo avevamo superiorità, poi c’è stato un grande aiuto anche dei due attaccanti che rientravano, a una squadra come la loro non devi lasciare gioco e il contropiede. Allan e Hamsik hanno dato un grande equilibrio. Di Maria? Gli son talmente grato, ma se tirava fuori era meglio (ride, ndr). Emozione nel ritornare qui? Sì, qui ho vissuto un bel periodo, ho rincontrato tanti giocatori che ho avuto e fa sempre piacere, adesso li aspettiamo a Napoli». Infine una battuta su Buffon, probabile titolare dei francesi nell’attesa gara del ‘San Paolo’: «Il portiere? Oggi ho visto quelli che forse giocherà al ritorno, mi ha detto che era in forma».