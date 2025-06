PSG, parata con la Coppa sugli Champs Elysées dopo la storica vittoria in Champions League

PSG, è l’ora della festa: 100 mila persone sugli Champs Elysées per salutare i nuovi campioni d’Europa

Dopo la storica vittoria per 5-0 sull’Inter nella finale di Monaco, il PSG ha portato per la prima volta la Champions League nella capitale francese, dando vita a una giornata di festeggiamenti senza precedenti. Circa 100.000 tifosi si sono riversati sugli Champs Elysées per salutare i campioni d’Europa, sventolando bandiere, accendendo fumogeni e intonando “We Are The Champions” dei Queen in un’atmosfera da carnevale. Il pullman scoperto, decorato con i colori sociali del club e la scritta “Champions d’Europe”, ha percorso lentamente il celebre viale fino all’Arco di Trionfo, con i giocatori che esponevano le medaglie e passavano il trofeo di mano in mano. A guidare la parata il presidente Nasser Al-Khelaifi, il tecnico Luis Enrique – ora tra i pochi ad aver vinto la Champions con due squadre diverse – e i protagonisti della cavalcata europea, tra cui Presnel Kimpembe, che ha infiammato la folla col celebre coro «Ici c’est Paris!», e il capitano Marquinhos, che ha lanciato un appello a FIFA: «Ousmane, Ballon d’Or».

Moments de partage entre Ousmane et les supporters 🫶 pic.twitter.com/zP9eg2Xb3t — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2025

L’ala francese Ousmane Dembélé, decisivo con otto gol in questa edizione e premiato come miglior giocatore UEFA del torneo, è stato tra i grandi protagonisti della stagione perfetta del PSG in Europa. Nonostante la gioia, non sono mancati momenti difficili: due morti e oltre 550 arresti sono stati registrati in tutta la Francia durante i festeggiamenti, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno, che ha imposto un tetto massimo di presenze sugli Champs Elysées. Dopo la parata, la squadra è stata ricevuta al palazzo dell’Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, a suggellare l’importanza simbolica della vittoria. I festeggiamenti si concluderanno in serata al Parco dei Principi con una presentazione ufficiale del trofeo davanti agli abbonati del club, seguita da un giro d’onore dei giocatori per celebrare un’impresa che resterà nella storia del calcio francese.