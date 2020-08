Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic: pronta un’offerta da 60 milioni di euro

Il Paris Saint-Germain insiste per Sergej Milinkovic-Savic. Pronta l’offerta di 60 milioni di euro per il club biancoceleste, che però non si accontenterà alla prima proposta.

Come riportato dal Corriere della Sera, i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. In caso di prezzo congruo, il centrocampista serbo verrebbe lasciato libero di partire.