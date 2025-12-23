Paris Saint Germain, una grande tradizione (all'insegna del tricolore). La situazione raccontata nei dettagli - Calcio News 24

Calcio Estero
Paris Saint Germain, una grande tradizione (all’insegna del tricolore). La situazione raccontata nei dettagli
Il Paris Saint-Germain conferma il suo feeling speciale con i portieri italiani. Una porta, quella parigina, che negli ultimi sette anni è stata difesa da leggende come Gianluigi Buffon e dal campione d’Europa Gianluigi Donnarumma, protagonista della storica vittoria del club in Champions League. A questa prestigiosa dinastia si è recentemente aggiunto Renato Marin, giovane promessa italo-brasiliana che ha appena infranto un record di precocità.
Nato a San Paolo ma trasferitosi nel Belpaese con la famiglia dopo la pandemia, Marin ha portato con sé l’importante scuola del Palmeiras.
È un portiere moderno, alto 190 cm, che fa del gioco con i piedi il suo marchio di fabbrica. Una caratteristica affinata sui campi di futsal e che ricorda, con le dovute proporzioni, il leggendario portiere-goleador Rogerio Ceni. Un paragone nato quando, ancora bambino in un torneo under 10 in Spagna, Marin segnò una clamorosa punizione da metà campo. Atletismo, tempismo nelle uscite e sensibilità tecnica lo rendono un interprete completo del ruolo.
Forte del doppio passaporto, ha finora difeso i colori dell’Italia Under 19 di Bernardo Corradi, brillando fino alla semifinale dell’Europeo di categoria. Il suo futuro nazionale, però, resta un’incognita: i progressi recenti potrebbero stuzzicare il Brasile, alla ricerca di eredi per i veterani Alisson ed Ederson.
Il grande salto nel calcio che conta è avvenuto nei 32esimi di Coppa di Francia. Gli infortuni di Lucas Chevalier e Matvei Safonov hanno spalancato le porte della titolarità al giovane Renato contro il Vendée Fontenay Foot. L’esordio è stato impeccabile: vittoria per 4-0 e porta inviolata. Luis Enrique, che come Marin ha un passato romanista prima dell’approdo a Parigi a parametro zero, ha promosso la sua prestazione, lodandone l’impegno in allenamento e le «qualità fisiche e tecniche molto elevate».
Scendendo in campo a 19 anni e cinque mesi, Renato Marin è diventato il portiere più giovane di sempre a giocare un match ufficiale per il PSG. Un primo record griffato, in attesa di nuove chance, magari in Ligue 1 o nella sognata Champions League.
