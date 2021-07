PSG su Theo Hernandez: Leonardo e lo sceicco pronti all’offerta

Leonardo ha messo nel mirino anche Theo Hernandez. Il PSG punta ad una campagna acquisti milionaria per la prossima stagione

Leonardo ha messo nel mirino anche Theo Hernandez. Il PSG, che nelle ultime settimane sta offrendo ingaggi milionari a diversi giocatori, vuole creare un modello di Galacticos anche a Parigi.

Ecco allora le trattative per Wjinaldum, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e ora anche per Theo Hernandez. Leonardo vuole convincere il terzino con un stipendio più che raddoppiato, il ruolo da titolare ed il rientro in patria che inserirebbe il ragazzo anche nel giro della Nazionale.