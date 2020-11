PSG, allarme rosso per Tuchel: Leonardo punta su Allegri

Tuchel rischia dopo gli ultimi risultati deludenti. Allegri, Thiago Motta e Pochettino tra i candidati per la panchina

Tempi duri al Paris Saint-Germain per Tuchel. Il tecnico rischia grosso dopo il tonfo di Lipsia in Champions League e potrebbe essere esonerato prima della scadenza del contratto fissata a giugno come riporta il quotidiano L’Equipe.

Il Dt Leonardo premerebbe per il cambio immediato e l’arrivo di Allegri, mentre il presidente Al-Khelaifi vorrebbe concedere un’ulteriore chance a Tuchel e in caso di benservito puntare su uno tra Thiago Motta e Pochettino.