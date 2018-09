La Juventus continua a esplorare il calciomercato estero. I bianconeri hanno puntato il mirino su Diogo Jota e Pulisic

Beppe Marotta lascia la Juventus, Fabio Paratici è già operativo per rinforzare la squadra. Il direttore sportivo bianconero avrà maggiori poteri con l’addio dell’amministratore bianconero e sarà sempre più al centro delle operazioni di mercato della Vecchia Signora. In casa Juve è in atto un vero e proprio processo di rinnovamento societario che potrebbe portare anche a nuovi colpi sul mercato. Secondo Tuttosport, Madama segue con grande interesse alcuni giovani talenti in giro per l’Europa e ha messo nel mirino Diogo Jota e Christian Pulisic.

Il primo è un portoghese, classe 1996, esterno d’attacco di proprietà del Wolverhampton. Il calciatore ha lasciato il Porto per sposare la causa del club inglese che ha fatto molti affari con il suo procuratore: Jorge Mendes. L’agente portoghese ha stretto diversi accordi con la Juve negli ultimi tempi, basti pensare agli affari Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, e potrebbe tornare a fare affari con la Juve a stretto giro di posta. Attenzione poi al nome di Christian Pulisic. Il talento statunitense di origini croate, classe ’98, è considerato uno dei migliori talenti in circolazione. Il Borussia Dortmund non vuole cederlo ma la Juve lo monitora e continuerà a monitorarlo.