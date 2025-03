Pulisic: «Vogliamo partire più forte, non so per quale motivo abbiamo sempre bisogno di reagire in partita»

Le parole di Christian Pulisic, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa in rimonta contro il Como

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Como. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

QUESTA SQUADRA DEVE SEMPRE REAGIRE – «Non posso darvi un motivo. Vogliamo partire più forte, non so perché in questa stagione nel primo tempo siamo sempre difficoltà. È importante aver cambiato le cose e aver fatto bene le cose nel secondo tempo».

MOTIVAZIONE – «La motivazione c’è. Sarà difficile, molto andare in Champions: dobbiamo prendere giorno per giorno e partita dopo partita. La prossima contro il Napoli vogliamo vincerla».

COSA É CAMBIATO DAL SUO ARRIVO IN ITALIA – «Non lo so, mi hanno dato la fiducia: questo club, i miei compagni mi danno sempre la fiducia. Mi fa piacere giocare qui. Questo è il mio lavoro e voglio fare sempre più gol e assist».

REIJNDERS – «Lui è un grande giocatore: giochiamo molto bene insieme».

VALORE DELLA SQUADRA E DIFFICOLTA’ – «C’è tanto talento in questa squadra, tutti lo sanno: dobbiamo trovare il giusto equilbrio su come attaccare e come difende. È difficile momento per noi ma non per mancanza di motivazione, vedo i ragazzi ogni giorno e lavoriamo duramente: non vogliamo essere tropponegativi, abbiamo due vittorie consecutive e dobbiamo costruirci fiducia, siamo adesso sulla buona strada e dobbiamo continuare così».