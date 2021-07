Pussetto: «Sono contento per il gol ma soprattutto per essere tornato a giocare»

Nacho Pussetto ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo l’amichevole contro lo Sturm Granz. Le parole del bianconero

GOL – «Sono contento per il gol ma soprattutto per essere tornato a giocare. I 45 minuti in cui sono stato oggi in campo sono un ottimo punto di partenza. Non importa il risultato ma mettere minuti nelle gambe».

GOTTI – «Ho parlato con il mister ed era sorpreso del lavoro che ho svolto in queste settimane. Avevo lavorato molto anche in Argentina, non è stata una vacanza per me. Sapevo che quando sarei rientrato a Udine sarebbe stato indispensabile avere tanta voglia di allenarmi con la squadra e sono contento per questo mio percorso di crescita».

RUOLO – «Quando gioco con Okaka il mio ruolo è più quello di seconda punta, ma mi sento a mio agio anche nel giocare da prima punta. Ho ancora da imparare in questa posizione ma in compagni mi stanno aiutando molto».