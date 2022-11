Qatar 2022, Martinez annuncia: «Lukaku in mano ai medici»

Qatar 2022, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha fatto il punto della situazione sulla presenza di Lukaku al Mondiale

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku in vista di Qatar 2022. Le sue dichiarazioni a L’Equipe.

LE PAROLE – «Per il momento non è disponibile. È nelle mani dei medici. Se è in condizione di partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà con non noi».