Qatar 2022, Olanda: Van Gaal lo esclude, Cillessen non parla

Cilessen, portiere del Nijmegen, non è stato convocato da van Gaal con l’Olanda per il prossimo Mondiale in Qatar

Il ct dell’Olanda, Louis van Gaal, ha diffuso l’elenco dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar. Spicca l’assenza del portiere Cillessen, estremo difensore del Nijmegen, giustificata così dal C.T.: «La sua forma non è stata buona nelle ultime settimane e la Coppa del Mondo è ora e non tra cinque settimane».

Un giornalista del Gelderlander dopo l’allenamento ha cercato di avvicinare il grande escluso. Cillessen ha preferito non commentare la situazione che certamente lo amareggia. In sua difesa è intervenuto l’allenatore del club, Rogier Meijer: «Penso che Jasper sia il miglior portiere dell’Olanda. Non credo sia giusto che non sia stato selezionato. La notizia ricevuta stamattina è stata una pillola amara. Quest’anno si è ben comportato, ci ha permesso di guadagnare molti punti in diverse partite e ha mostrato una buona forma».