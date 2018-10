Confermata in appello la condanna a 4 anni e 8 mesi per Raffaelle Piccolo: si tratta dello stalker che tempestò Quagliarella di lettere diffamatorie

È stata confermata in appello la condanna a 4 anni e 8 mesi allo stalker di Fabio Quagliarella: si tratta di Raffaele Piccolo, un ex ispettore in servizio presso la polizia postale di Napoli, che aveva spedito centinaia di lettere diffamatorie al bomber, attualmente in forza alla Sampdoria. Quando invece era al Napoli, Quagliarella ricevette queste missive e Piccolo si finse suo amico per aiutarlo a risolvere il caso. Alcune di queste lettere, dal contenuto completamente inventato, arrivarono anche nella sede del club azzurro e all’attenzione di De Laurentiis. Questo guastò i rapporti tra i due, tanto che Quagliarella fu ceduto alla Juve nell’estate del 2010. Solamente un anno fa si è scoperto l’inferno che stava vivendo il bomber di Castellamare di Stabia.