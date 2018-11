Se il Napoli non si qualifica è colpa solo di Ben Nabouhane

La qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions League a rischio per colpa del gol subito nella vittoria per 3 a 1 contro la Stella Rossa: ora, contro il Liverpool, sarà più dura

El Fardou Ben Nabouhane è un nome che potrebbe suonare come un incubo nella testa dei tifosi del Napoli. Lui è l’attaccante della Stella Rossa che ieri ha segnato agli azzurri un gol, solo all’apparenza, inutile: i partenopei hanno infatti vinto in Champions League per 3 a 1 senza troppi affanni. C’è un “però”: proprio il gol subito della Stella Rossa, alla fine dei conti, potrebbe eliminare il Napoli, attualmente addirittura primo nel suo girone davanti a Paris Saint-Germain e Liverpool. Per passare il turno la squadra di Carlo Ancelotti, come noto, dovrà non perdere contro i Reds ad Anfield all’ultima giornata del girone, ma potrebbe andare bene pure un pareggio qualora il PSG (dietro di un punto, mentre il Liverpool è dietro di tre) non dovesse vincere con la Stella Rossa: difficile certo, non impossibile.

Qualora però i francesi dovessero mettere k. o. i serbi, allora l’affare diventa bollente: il Napoli dovrà vincere o anche solo pareggiare con la squadra di Jurgen Klopp. Se dovesse invece perdere? Bene, c’è una possibilità che gli azzurri si qualifichino lo stesso, ma dovrebbero subire una sconfitta con un solo gol di scarto e segnando almeno un gol (il 2 a 1, per esempio, sarebbe il risultato ideale). Segnare un gol ad Anfield e cercare di perdere senza subire assai gol sembra una missione dura per gli uomini di Ancelotti e la ragione per cui il Napoli è in tale situazione è proprio in quel nome: El Fardou Ben Nabouhane. Non avessero subito il gol della Stella Rossa ieri, i partenopei si sarebbero potuti permettere di perdere con anche un paio di gol di scarto contro il Liverpool e senza segnare. Così invece, la differenza reti tra le due squadre è troppo ridotta (+3 Napoli, +1 Liverpool, con gli azzurri che hanno vinto contro il Liverpool all’andata ma solo di un gol). Messa così, tutto può succedere.