Qualificazioni Euro 2020, definite le teste di serie: c’è anche l’Italia

Qualificazioni Euro 2020: con il passaggio dell’Olanda alla Final Four di Nations League, si conoscono 9 delle 10 teste di serie.

I risultati della Nations League non hanno definito soltanto le squadre che si contenderanno il trofeo il prossimo giugno, ma avranno conseguenze importanti anche sulle Qualificazioni ad Euro 2020. La Nations League darà diritto a 4 posti, ma le altre Nazionali partecipanti verranno fuori dalle classiche eliminatorie. In tal senso, in vista del sorteggio che si terrà il prossimo 2 dicembre, si conoscono già ufficialmente 9 delle 10 teste di serie dei gironi.

Fra queste, va sottolineato, c’è anche l’Italia, che dunque sarà trattata con un occhio di riguardo nell’urna di Dublino, come del resto le altre Nazionali di prima fascia. Insieme alla Nazionale azzurra, si sono guadagnate il diritto ad essere testa di serie al sorteggio finora l’Olanda, la Svizzera, il Portogallo, l’Inghilterra, il Belgio, la Francia, la Spagna e la Croazia. L’ultima testa di serie sarà decisa domani nella sfida fra Portogallo e Polonia: se i lusitani non dovessero vincere, testa di serie sarà la Polonia, se invece arrivasse il successo per la squadra di Fernando Santos, sarà quest’ultima ad essere inserita in prima fascia.

Le dieci teste di serie per il sorteggio di Euro2020: Svizzera🇨🇭

Olanda 🇳🇱

Portogallo 🇵🇹

Inghilterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Belgio 🇧🇪

Francia 🇫🇷

Spagna 🇪🇸

Italia 🇮🇹

Croazia 🇭🇷 Più una tra Polonia 🇵🇱 e Germania 🇩🇪: se la Polonia non perde con il Portogallo è in prima fascia, se perde va la Germania — delinquentweet (@delinquentweet) November 19, 2018

QUAL. EURO 2020, GERMANIA E SVEZIA POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA