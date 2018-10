Euro 2020: sorteggio, date e formula del torneo continentale con partite in programma in 12 città diverse

Euro 2020 sarà la prima competizione continentale itinerante. Sarà infatti disputata – dal 12 giugno al 12 luglio 2020 – in dodici città diverse. Ad ospitare le partite del torneo saranno Roma – dove si giocherà la gara – Baku, San Pietroburgo, Copenhagen, Amsterdam, Bucarest, Londra (dove al Wembley Stadium si terrà la finale), Glasgow, Bilbao, Dublino, Monaco di Baviera e Budapest. Per l’Europeo del 2020 non ci saranno Nazionali qualificate di diritto al torneo, come sempre riservato alle nazioni ospitanti. Le qualificazioni per la prossima competizone continentale sono in programma da marzo a novembre 2019 e stabiliranno 20 delle 24 partecipanti alla fase finale della competizione (si qualificheranno le prime due classificate di dieci gruppi); altre quattro nazionali si qualificheranno attraverso la nuova UEFA Nations League, con gli spareggi in programma nel marzo 2020. Nel caso di vittoria in Nations League di Nazionali già qualificate per Euro 2020, l’accesso al torneo itinerante verrà riservato alle selezioni della Nations League con la migliore posizione nel ranking Fifa.

Il format di Euro 2020 sarà uguale a quello di Euro 2016. Nei sei gironi da quattro squadre previsti, le prime due classificate di ciascuno si qualificheranno per gli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze. Le Nazionali dei paesi ospitanti che si qualificheranno per le fasi finali giocheranno due gare della fase a gironi in casa, ma ciò potrebbe non ripetersi nella fase a eliminzione diretta. In ognuno dei sei gironi potranno essere inserite un massimo di due nazionali dei paesi ospitanti. La partita inaugurale di Euro 2020 si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno alle ore 21. Successivamente sono in programma da due a quattro partite al giorno sino al 24 giugno. Il 25 e il 26 giugno 2020 saranno giorni di riposo, fino all’inizio degli ottavi di finale. Ecco nel dettaglio le date e le sedi delle gare del prossimo Europeo di calcio.

Gironi e città Euro 2020

Girone A: Roma (12, 17 e 21 giugno) e Baku

Roma (12, 17 e 21 giugno) e Baku Girone B: Amsterdam e Bucarest

Amsterdam e Bucarest Girone C: San Pietroburgo e Copenaghen

San Pietroburgo e Copenaghen Girone D: Londra e Glasgow

Londra e Glasgow Girone E: Bilbao e Dublino

Bilbao e Dublino Girone F: Monaco di Baviera e Budapest

Calendario qualificazioni Euro 2020

2 dicembre 2018 : Sorteggio gironi qualificazione

: Sorteggio gironi qualificazione 21-26 marzo, 7-8 e 10-11 giugno, 5-10 settembre, 10-15 ottobre e 14-19 novembre 2019 : Giornate fase a gironi qualificazione

: Giornate fase a gironi qualificazione 22 novembre 2019 : Sorteggio spareggi qualificazione

: Sorteggio spareggi qualificazione Inizi di dicembre 2019 : Sorteggio gironi Euro 2020

: Sorteggio gironi Euro 2020 26-31 marzo 2020: Spareggi qualificazione

Tre gare della fase a gironi, ottavo di finale – Euro 2020

Baku, Azerbaigian : Olimpiya Stadionu

: Olimpiya Stadionu Monaco, Germania : Fußball Arena München

: Fußball Arena München Roma, Italia : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico San Pietroburgo, Russia: Saint Petersburg Stadion

Tre gare fase a gironi, quarto di finale – Euro 2020

Amsterdam, Olanda : Johan Cruijff Arena

: Johan Cruijff Arena Bilbao, Spagna : Estadio de San Mamés

: Estadio de San Mamés Bucarest, Romania : Arena Națională

: Arena Națională Budapest, Ungheria : Puskás Ferenc Stadion

: Puskás Ferenc Stadion Copenhagen, Danimarca : Parken

: Parken Dublino, Repubblica d’Irlanda : Dublin Arena

: Dublin Arena Glasgow, Scozia: Hampden Park

Gara inaugurale – Euro 2020

12 giugno 2020, Roma ore 21

Ottavi di finale – Euro 2020

27 giugno 1A – 2C, Londra

27 giugno 2A – 2B, Amsterdam

28 giugno 1B – 3A/D/E/F, Bilbao

28 giugno 1C – 3D/E/F, Budapest

29 giugno 2D – 2E, Copenaghen

29 giugno 1F – 3A/B/C, Bucarest

30 giugno 1E – 3A/B/C/D, Glasgow

30 giugno 1D – 2F, Dublino

Quarti di finale – Euro 2020

3 luglio San Pietroburgo , ore 18 (CET)

, ore 18 (CET) 3 luglio Monaco , ore 21

, ore 21 4 luglio Baku , ore 18

, ore 18 4 luglio Roma, ore 21

Semifinali – Euro 2020

7 luglio Londra , ore 21

, ore 21 8 luglio Londra, ore 21

Finale – Euro 2020