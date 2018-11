Dopo il secondo posto in Nations League, l’Italia punta le qualificazioni all’Europeo itinerante del 2020. Germania e Svezia le insidie

La Nations League è finita, e adesso il primo obiettivo dell’Italia deve essere la qualificazione agli Europei. Il sorteggio dei gironi per il primo torneo itinerante (tra le sedi anche l’Olimpico di Roma e Wembley) avverrà il 2 dicembre a Dublino. Le 55 Nazionali saranno divise in 10 gruppi: cinque da cinque squadre e cinque da sei. Il criterio sarà basato sulla classifica generale della Nations League, che uscirà il 21 novembre. Si qualificheranno all’Europeo 2020 le prime due di ogni girone. Le fasce saranno così composte:

Fascia UEFA Nations League: finaliste in UEFA Nations League (4)

Fascia 1: squadre dal 5° al 10° posto in classifica (6)

Fascia 2: squadre dall’11º al 20º posto in classifica (10)

Fascia 3: squadre dal 21º al 30º posto in classifica (10)

Fascia 4: squadre dal 31º al 40º posto in classifica (10)

Fascia 5: squadre dal 41º al 50º posto in classifica (10)

Fascia 6: squadre dal 51º 55º posto in classifica (5)

Secondo questo sorteggio, al momento, il maggiore pericolo per l’Italia potrebbe chiamarsi Germania. I teutonici, retrocessi nella Serie B della Nations League, sarebbero ad ora nella Fascia 2, mentre l’Italia in virtù del secondo posto sarebbe nella Fascia 1. Un altro rischio potrebbe essere rappresentato dalla Svezia, che affronterà la Russia domani per decidere chi salirà in Serie A.