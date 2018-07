Quanti Mondiali ha vinto la Francia?

Domenica sera scenderà in campo al Luzhniki Stadium di Mosca per la finale Mondiale contro la Croazia, ma quanti mondiali hanno vinto i galletti?

Per la terza volta nella sua storia la Francia sarà in finale di un Mondiale. A sfidare i galletti di Mbappe ci sarà la Croazia di Modric, vera rivelazione di questo campionato del mondo. I meno appassionati di calcio si sorprenderanno del fatto che i blues abbiano conquistato appena tre finali in oltre 20 Mondiali disputati ma nonostante ciò la Francia rimane una delle nazionali tra quelle più importanti e vincenti al mondo, quella che nella sua storia recente ha assommato il maggior numero di successi seguiti a completi fallimenti (o viceversa). Nel 1986 fu battuta in semifinale dalla fortissima Germania Ovest dopo avere eliminato Italia e Brasile. Nelle due successive edizioni, tuttavia, non riuscì nemmeno a qualificarsi.

Nel 1998 vinse il Mondiale in casa, battendo il Brasile di Ronaldo in finale. Si tratta dell’unico successo francese al mondiale fino a questo momento. Nel 2002 uscì malamente al primo turno. Nel 2006 – com’è noto – fu sconfitta dall’Italia in finale, dopo aver eliminato il Brasile. Nel 2010 uscì nuovamente al primo turno, se possibile ancora più malamente che nel 2002, tra polemiche e ammutinamenti dei calciatori contro il loro allenatore. Quattro anni fa, invece, uscì ai quarti di finale contro la Germania perdendo 1-0.

Non una storia felicissima quindi quella che lega la Nazionale francese al torneo Mondiale. A grandi trionfi sono susseguiti tremendi capitomboli o cocenti delusioni, come nel 2006 quando la traversa colpita da David Trezeguet, nella tremenda serie di rigori, consegnò a distanza di 24 anni dall’ultima volta la coppa del Mondo all’Italia. Ora i galletti arrivano all’ultimo atto forti del favore del pronostico, sperando di non deludere un intero Paese di nuovo sul più bello.