Adrien Rabiot parla del suo passaggio dal Paris Saint Germain alla Juventus: le dichiarazioni del centrocampista francese

Intervistato da Billion Keys, Adrien Rabiot racconta il suo arrivo alla Juve.

GIORNATA TIPO – «Faccio colazione al centro di formazione. Abbiamo sempre un appuntamento un’ora prima dell’inizio dell’allenamento che inizia alle 11:00 sul campo. Tuttavia, alle 10:30 tutti sono in sala pesi. Effettuiamo lavori di prevenzione. Ognuno fa in base alle proprie esigenze attuali. Alla Juventus questo è un aspetto molto importante. Al PSG potevamo restare negli spogliatoi senza fare questo lavoro prima di una seduta. Qui funziona molto duramente tra due partite. Dopo ogni allenamento, dedichiamo molto tempo al lavoro di cura e recupero. È molto professionale a questo livello. La mentalità italiana non tollera alcuna deviazione in questo ambito. Usiamo bagni freddi o caldi, ma anche la piscina. Poi pranziamo tutti insieme. Di solito esco dal centro di formazione intorno alle 14:30».

