Rabiot trova una squadra? ACCORDO VICINO con un club di LIGUE 1, i dettagli

Adrien Rabiot trova squadra? Contatti avanzati con un club della Ligue 1, si aspetta la fumata grigia per la chiusura dell’affare

La telenovela di Adrien Rabiot potrebbe essere finita. L’ex Juve, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, sarebbe vicinissimo al Marsiglia con l’affare che si potrebbe chiudere nelle prossime 48 ore.

PAROLE – «L’Olympique Marsiglia è in trattativa avanzata per ingaggiare Adrien Rabiot come nuovo centrocampista! Sono in corso le trattative con Rabiot sui termini contrattuali. OM è ottimista di riuscire a completarlo entro le prossime 48 ore: ci siamo, è previsto a breve!».