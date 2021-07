Nainggolan è in Sardegna: il belga tratta con il Cagliari

Nainggolan è in Sardegna: il centrocampista belga sta trattando direttamente il suo passaggio al Cagliari

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Internews24, Radja Nainggolan sarebbe atterrato ieri in tarda serata all’aeroporto di Elmas di Cagliari.

Il centrocampista belga molto probabilmente incontrerà a breve la società rossoblù per trattare direttamente in prima persona il suo nuovo ritorno al club sardo e definire gli aspetti del nuovo contratto con la società di Giulini. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’esito della trattativa.