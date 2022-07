Radu ripartirà dalla Cremonese: «Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è perfetto…». Le parole del portiere ormai ex Inter

Ionut Radu è pronto ad una nuova avventura con la Cremonese, dopo la sfortunata stagione con l’Inter e il suo errore che è costato caro ai nerazzurri. Ecco le parole del portiere:

«Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è perfetto. Si lavora per fare meglio ogni partita, poi ci sta che a volte succeda qualcosa. Quello che ho sempre detto è che è importante come passi oltre gli errori e come reagisci».