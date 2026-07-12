Prima giornata tra test fisici e allenamento aperto ai tifosi: ecco l’elenco completo dei convocati per il raduno del Milan

Comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. Nella giornata di domani i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il tradizionale raduno che darà il via alla preparazione estiva in vista dell’annata 2026-27, la prima sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim.

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Il programma prevede un ritrovo nelle prime ore della mattinata, con la squadra che si ritroverà per la colazione prima di sottoporsi ai consueti test atletici e fisici. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, andrà invece in scena il primo allenamento stagionale sul campo esterno del centro sportivo. La seduta sarà aperta ai tifosi, anche se la Curva Sud non sarà presente, proseguendo la propria contestazione nei confronti della proprietà del club.

In attesa del rientro dei calciatori ancora impegnati al Mondiale, Amorim ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per l’inizio della preparazione.

I 26 convocati del Milan per il raduno

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi