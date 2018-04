Pogba e Donnarumma sono alcuni dei tanti campioni sotto la gestione di Mino Raiola, insieme a Mendes, l’uomo che muove il mercato europeo: il Psg avrebbe già avviato i contatti per entrambi

Pogba e Donnarumma, sono questi i due nomi da cui potrebbe partire il nuovo ciclo del Paris Saint-Germain. ESPN FC, avendo una fonte vicina al club, fa sapere che i due sono entrati nel mirino del club francese che ne starebbe parlando con Raiola appunto. I rapporti tra Pogba e Mourinho non sono dei migliori ed il talento francese potrebbe accettare la corte del Psg che s’interessò a lui già nell’estate in cui andò al Manchester United.

L’agente avrebbe offerto Paul ai maggiori club europei già nel corso del mercato di gennaio, trovando il favore dei Paris Saint-Germain. Diverso il discorso per Gianluigi Donnarumma, il quale piace eccome alla proprietà qatariota ma non altrettanto ad Antero Henrique, direttore sportivo del club. Operazioni di mercato dai costi esorbitanti, che potrebbero essere realizzate però non appena arriveranno notizie positive in ottica financial fair play. Raiola, quindi, potrebbe ampliare il numero dei calciatori della sua scuderia di proprietà del Psg, visto che gli stessi Marco Verratti ed Alphonse Areola paiono destinati a far parte del nuovo ciclo dei parigini.