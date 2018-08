Raiola, stoccata a Scholes: «Ha bisogno di parlare per paura di essere dimenticato»

Il noto procuratore questa volta se la prende con uno dei simboli dello United, reo di aver criticato per mancanza di personalità il suo assistito Pogba

Raiola è tornato a far discutere. Come di consueto, per via di una diatriba con un personaggio pubblico. Questa volta, la “vittima” è Paul Scholes, reo di aver definito senza personalità Pogba. Pazienza se l’ex centrocampista dei Red Devils è considerato uno dei giocatori più importanti della storia del club e se è l’idolo indiscusso della tifoseria dove gioca il suo principale assistito: Mino non guarda in faccia nessuno.

Ecco le parole di Scholes che hanno causato la dura reazione del Mino furioso: «Nello United manca un leader, pensavamo che Pogba potesse diventarlo, ma non è così. Ha giocato un match sottotono, è stato avulso. Spero che le sue parole della scorsa settimana siano un errore, non serve che l’allenatore ti ordini quello che devi fare in campo, così come non te lo devono dire i tuoi compagni».

Ecco il succo dei tweet che il procuratore nato in Olanda ha dolcemente scritto per la leggenda dei Red Devils: «Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader nemmeno se si trovasse davanti a Winston Churchill. Paul Scholes dovrebbe diventare direttore sportivo e consigliare a Woodward (ad dello United ndr) di cedere Pogba. Passerebbe notti senza dormire per trovare a Paul un nuovo club… »

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 21, 2018