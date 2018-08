Ramos difende Ronaldo: «Non è arrabbiato perchè il premio l’ha vinto Modric»

Il capitando del Real Madrid, Sergio Ramos, prende le parti di Ronaldo giustificando la sua diserzione a Nyon

Ha fatto molto scalpore, in Italia e all’estero, l’assenza di Cristiano Ronaldo ieri a Nyon durante il sorteggio dei gironi di Champions League. Il portoghese, a margine del sorteggio, doveva essere premiato come miglior attaccante dell’ultimo anno e, in più, era in corsa con Luka Modric per il premio come miglior giocatore. Riconoscimento che è finito nelle mani del croato mandando su tutte le furie CR7 che ha deciso così, polemicamente, di disertare la premiazione. Scelta criticata dal numero uno del UEFA Ceferin e da molti organi di stampa stranieri.

Ma oltre alla Juventus anche Sergio Ramos ha preso le parti del suo ex compagno di squadra: «Non credo che Ronaldo sia infelice perchè il premio l’ha vinto Modric. Forse è arrabbiato perchè non l’ha vinto lui ma non perchè un suo ex compagno di squadra l’ha ottenuto. Credo che se ci sia un giocatore che meriti questo premio, quello sia Luka». Chissà se le parole del suo ex capitano basteranno a consolarlo.