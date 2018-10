Il Milan non si ferma al solo Paquetá e a gennaio cercherà di portare in rossonero anche Ramsey

Non solo Paquetà. La dirigenza rossonera vuole regalare a Gennaro Gattuso un altro innesto per provare a centrare la qualificazione in Champions League. Nel mirino, da tempo, c’è Aaron Ramsey in scadenza con l’Arsenal. Il centrocampista gallese ha fatto innamorare il Milan durante il doppio confronto con l’Arsenal nella scorsa edizione dell’Europa League e il contratto in scadenza a giugno 2019 rappresenta la classica occasione da cogliere al volo.

Ramsey sembra deciso a iniziare una nuova esperienza lontano da Londra, tanto che il Milan proverà ad affondare il colpo a gennaio. Ma resta da capire se l’Arsenal sia disposto a perdere il gallese a stagione in corso. In caso contrario comunque il centrocampista potrebbe arrivare al Milan la prossima estate a parametro zero quando peraltro i rossoneri potrebbero decidere di non riscattare Bakayoko dal Chelsea viste le pessime prestazioni offerte fin qui dal mediano, mentre Bertolacci dovrebbe trovare una nuova sistemazione già a gennaio. La pista Ramsey rimane caldissima, pronta ad incendiarsi al via del mercato invernale.