Rangers Celtic 2-2: succede di tutto nell’Old Firm, ma a sorridere sono…gli Hearts! C’è stata anche la zampata di un ex Serie A

Rangers Celtic 2-2: è successo di tutto nell’Old Firm, ma a sorridere sono stati gli Hearts! Come è andata la classica del campionato scozzese

L’Old Firm ha una lunghissima e nutrita storia di appuntamenti, come dimostra il fatto che quello di oggi delle ore 13 è il numero 450. Per restare più nel passato recente, il terzo appuntamento di campionato (in Scozia se ne giocheranno 4 complessivamente) ha visto questo andamento: il primo a inizio campionato totalmente bloccato (0-0, nessuna occasione a Ibrox Park); il 3-1 a favore dei Rangers in casa del Celtic, una gara a due facce, con i padroni di casa perfetti nel primo tempo e poi totalmente travolti nella ripresa. Oggi Rangers-Celtic vedeva questa situazione di classifica: Rangers 56, Celtic 54 ma con una gara da recuperare e, oltre i due litiganti, gli Hearts in allungo a quota 63 avendo già vinto 1-0 con l’Aberdeen nella sfida di ieri.

Che gara è stata quella odierna? Il primo tempo ha riproposto lo stesso protagonista dell’ultimo confronto: Youssef Chermiti. Autore di una doppietta la volta precedente, oggi si è ripetuto nel primo tempo mettendoci però qualcosa in più, un coefficiente di qualità notevole. Al 9’ la rete d’apertura nasce da un cross dell’ex Bologna Skov Olsen trasformato in oro con una rovesciata del numero 9 portoghese. Il suo popolo impazzisce di gioia e ha una replica al minuto 27 con un exploit alla Bergkamp, in punta di piedi: su un pallone mal gestito dalla difesa avversaria, ruba la sfera ad Araujo d’esterno e con la stessa modalità “leggera” supera il portiere. Per il resto, Celtic in grande difficoltà, incapace di esprimere una reale capacità offensiva.

La ripresa ha cambiato completamente l’incontro. O’Neill è intervenuto subito con 2 cambi (dentro Tounekti e Hatate, mosse giuste) e Celtic rivitalizzato: il 2-1 è arrivato al 56’ con un colpo di testa del difensore Tierney; poi, al 90’, calcio di rigore per mani di Sterling e realizzazione affidata ad Hatate. Non sarebbe Old Firm se non ci fosse il colpo di scena: il giapponese tira, para Butland, riprende ancora Hatate e il portiere respinge, quindi il terzo tocco a porta vuota per il definitivo 2-2. Un verdetto finale che porta gli Hearts a goderne: +6 sui Rangers, +8 sul Celtic.